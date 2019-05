Justice : la sentence est tombée pour le propriétaire du pitbull qui a agressé le talibé

Déféré au parquet le 10 mai dernier, Saliou Diouf, le propriétaire du pitbull qui avait agressée le jeune talibé à Pikine, a comparu ce vendredi à la barre du Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye. Il a été jugé pour les chefs de prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité non déterminée, et condamné à une peine de 6 mois de prison ferme.

Devant le prétoire, rapporte Seneweb, le prévenu a balayé d’un revers de main les accusations portées contre lui. Mieux, il a rejeté la faute sur le jeune Baldé. « Le chien n’a pas attaqué le talibé dans la rue. C’est ce dernier qui s’est introduit dans la maison sans autorisation avant de le provoquer. Ainsi, le pitbull l’a poursuivi jusque dehors avant de le mordre ».

Des déclarations qui n’ont pas empêché les juges de le condamner à une peine de 6 mois de prison dont un ferme.