La nécessité de trouver des solutions pour mieux désengorger nos prisons se pose avec acuité. Les acteurs de la justice réunis au sein de l’Union des magistrats Sénégalais (Ums) qui a compris cela, compte organiser ce samedi 14 décembre 2019 à Dakar, une journée de réflexion sur le sujet.

Une journée où il sera question pour les magistrats d’échanger sur le thème “aménagement des peines et peines alternatives à l’incarcération : Quelles solutions pour une mise en œuvre optimale?”, a appris Dakaractu.



Dans une note parvenue à la rédaction, il est relevé d’ailleurs que ladite rencontre va enregistrer la participation de magistrats venant des différents ressorts de Cours d’appel, de la Cour Suprême et de l’administration centrale du Ministère de la justice. Mais aussi d’avocats, d’universitaires, de la société civile, de représentants de

l’administration pénitentiaire, de la police, de la gendarmerie et des Collectivités territoriales…





