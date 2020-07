Cible des critiques du syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust), le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a fait fi du mouvement d’humeur de ces derniers pour recevoir l’Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ). Une délégation composée de son Secrétaire général, Maître Atab Goudiaby, de son adjoint, Monsieur Issa Camara, du Secrétaire général chargé de la communication, Maître Abdoulaye Mboup, du Secrétaire général chargé du Genre, Madame Ramatoulaye Niang et du Secrétaire général chargé des relations extérieures, Maître Tanor Diame.

Selon un communiqué du Ministère de la Justice, après un large tour d’horizon, et à l’issue de discussions franches autour des questions liées notamment au fonctionnement régulier du service public de la Justice, aux conditions de vie des travailleurs, à la gestion des carrières, les parties se sont largement accordées sur ces différents points et ont fait valoir une parfaite convergence de vues.

Le Garde des Sceaux a apporté toutes les informations et précisons nécessaires à la bonne compréhension des enjeux du moment dans le secteur de la Justice. Il a réitéré ses bonnes dispositions à instaurer un climat apaisé avec tous les partenaires sociaux. L ‘UNTJ s’est engagée à apporter les clarifications nécessaires à la base et à poursuivre en toute responsabilité son engagement pour le service public de la Justice.

Les deux parties ont convenu de se retrouver périodiquement dans le cadre d’un dialogue social fructueux et dans l’intérêt du secteur…





