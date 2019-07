La Cour suprême est revenue ce 16 juillet 2019 sur l’affaire de la drogue placée dans une chambre de l’hôtel Lamantin Beach à Saly. Le célèbre promoteur Luc Nicolai y était impliqué.

Hier, le juge a confirmé le mandat d’arrêt contre le promoteur de lutte.

Pour rappel, Luc Nicolai était condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sursis et 100 millions et 200 millions de Francs Cfa à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach, avec un mandat d’arrêté en sus.