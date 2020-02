L’affaire du meurtre de la jeune dame Ndioba Seck dans la banlieue n’a pas encore connu son dénouement. D’après des sources de « L’As », les autres jeunes interpellés dans le cadre de l’enquête vont être déférés aujourd’hui devant le procureur. Même si l’auteur n’est pas encore formellement identifié, de forts soupçons pèsent sur le petit copain de la victime, un certain Niang. Le suspect numéro 1 qui se trouve être le père de la fille a été libéré, parce qu’il avait un mobile sérieux et qu’il s’était brouillé avec Ndioba Seck depuis la tabaski et qu’il se trouvait à Bambilor depuis lors. Quoi qu’il en soit, les quatre présumés meurtriers devraient être édifiés aujourd’hui au terme de leur face-à-face avec un juge d’instruction.

