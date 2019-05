Justice : l’heure du verdict a sonné pour Cheikh Béthio et Cie

Cheikh Béthio Thioune et ses co-inculpés connaîtront leur sort aujourd’hui. Le juge va donner le verdict final du procès des thiantacounes ; pour rappel , le procureur a requis la perpétuité pour Cheikh Béthio et quinze de ses disciples.

Au cinquième jour du procès du double meurtre de Médinatoul Salam, dans le département de Mbour, les avocats de la défense, Me adama Fall et ses confrères ont jugé ridicule la somme de 3 milliards de Fcfa que réclamait la partie civile en guise de dommages et intérêts.

Pour Me Fall, écrit Libération, il ne faudrait pas que le juge tombe dans le piège des parties civiles et de l’avocat général, qui voudraient juste satisfaire une opinion à la recherche de sensationnel. Me Abdou Fahame So dit Lénine est allé plus loin dans sa plaidoirie, en estimant qu’il n’y avait aucun acte de torture ni de barbarie prouvé dans ce dossier.

C’est aussi la conviction de Me Moustapha Dieng qui estime que le réquisitoire de l’avocat général ne repose sur aucun fondement juridique. En tout cas, ce jeudi sera un jour décisif d’autant que le dernier mot va revenir à la Chambre criminelle, qui peut rendre son délibéré le même jour où fixer une date pour livrer ses convictions sur cette affaire qui défraie la chronique.