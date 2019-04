Justice : l’identité des Khalifistes qui ont été libérés

Les proches de Khalifa Sall et Barthélémy Dias sont libres. Il s’agit de Pape Konaré, chargé de communication du maire de Mermoz, et Arona Sall. Selon Enquête, le juge d’Appel de la Chambre d’accusation leur a accordé la liberté provisoire rejetée par le doyen des juges.

Pour rappel, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actions diverses, coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (Itt), violences et voies de fait, vol et destruction de biens appartenant à une société publique.