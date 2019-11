Le ministre de la Justice, Me Malick Sall a annoncé que l’Etat compte généraliser la mise en place des bureaux de recouvrement des peines.

« Pour la plupart, le peines prononcées sans mandat de dépôt ne sont jamais purgées, ainsi que les amendes ne sont presque jamais recouvrées. Ainsi, l’Etat perd une dizaine de milliards chaque année », a déclaré Me Malick Sall dans des propos relayés par la RFM.

Et d’ajouter, « par contre, nous avons constaté, par exemple, qu’à Saint-Louis où un bureau a été installé, nous avons recouvré presque 8 millions de francs, en quelques semaines. C’est pourquoi nous voulons élargir ces bureaux partout au Sénégal ».

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».