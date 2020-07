Coumba GAWLO porte plainte contre X, sa chaîne youtube ayant été piratée et ses vidéos supprimées

La chaîne Youtube de Coumba FAWLO est inaccessible, depuis le samedi 11 juillet. Elle a été piratée et ses vidéos ont été supprimées. Les auteurs de ce forfait se sont mis à faire du live en anglais et ont invité à se désabonner.

Face au préjudice ainsi subi et aux désagréments qui en découlent, des dispositions sont prises pour rétablir le fonctionnement normal de ce support de communication avec le public, les fans et les partenaires de Coumba GAWLO qui a saisi son avocat, Maître Khassimou TOURE pour qu’une plainte contre X soit déposée.

