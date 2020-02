Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada se tenait prêt à aider la Chine s’il demandait plus d’aide pour contenir la nouvelle éclosion de coronavirus qui a pris naissance là-bas.

Trudeau a déclaré dimanche que le Canada avait déjà répondu à la demande de la Chine pour du matériel médical, y compris des masques faciaux et d’autres équipements de protection.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vers la fin de sa visite de trois jours en Éthiopie dimanche, Trudeau a déclaré que le virus constituait une faible menace pour la santé au Canada.

“Les mesures que nous avons prises conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de notre propre médecin hygiéniste en chef sont efficaces jusqu’à présent”, a déclaré M. Trudeau.

«Nous continuons de surveiller la situation à l’échelle internationale, de travailler avec nos partenaires, en particulier l’OMS, pour nous assurer que tout ce que nous faisons est conforme à ce qui doit se produire pour assurer la sécurité des Canadiens.»

Sept cas confirmés au Canada

Sept cas de nouveau coronavirus ont été confirmés au Canada. Une mise à jour de l’Agence de la santé publique du Canada indique que quatre cas se trouvent en Colombie-Britannique et trois en Ontario.

La plupart des cas de nouveau coronavirus sont bénins, mais c’est une maladie respiratoire qui peut être mortelle chez certaines personnes. Plus de 37 000 personnes sont tombées malades dans le monde et plus de 800 sont décédées, le nombre de morts étant désormais supérieur au nombre de personnes décédées du SRAS en 2003.

Jusqu’à présent, deux décès sont survenus chez des patients en dehors de la Chine, un à Hong Kong et un aux Philippines.