Cela fait plusieurs mois que l’information traîne, elle ne semble aujourd’hui faire guère de doute pour Sky Sport Italia : Andrea Pirlo (41 ans) va devenir l’entraîneur des U23 de la Juventus cet été et connaîtra donc sa première expérience de numéro 1 avec la Vieille Dame, où il a passé quatre années en tant que joueur entre 2011 et 2015.

Le média transalpin précise que l’ancienne gloire de l’AC Milan devrait amener dans ses bagages un certain Roberto Baronio, l’ancien milieu de la Lazio Rome notamment désormais lui aussi entraîneur des U19 du Napoli. Andrea Pirlo, qui a obtenu sa licence d’entraîneur en septembre 2018, s’apprête donc à se lancer dans le grand bain avec la réserve des Bianconeri, qui évolue en Serie C1 et a notamment remporté la Coppa Italia Serie C cette saison sous les ordres de Fabio Pecchia, ancien joueur de la Juve lui aussi.