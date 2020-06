En faisant parler la poudre à Bologne lundi, Cristiano Ronaldo a signé sa 22e réalisation de la saison en seulement en 23 matches en Serie A. Il faut remonter à 1958 et au légendaire attaquant gallois John Charles pour retrouver un joueur de la Juventus Turin aussi prolifique à ce stade de la saison.

Où s’arrêtera Cristiano Ronaldo ? Véritable machine à marquer, la superstar de la Juventus Turin n’en finit plus d’affoler les statistiques. Jamais rassasié, le «serial buteur» lusitanien ne cesse d’épingler les prouesses à son tableau de chasse déjà extrêmement bien garni.

En effet, et en faisant trembler les filets lundi sur la pelouse de Bologne (0-2), le Portugais est tout simplement entré dans l’histoire de son nouveau club.

Personne n’avait fait mieux depuis 1957

Auteur de l’ouverture du score sur penalty face aux « Rossoblù », le nouveau chouchou de la « Vecchia Signora » est devenu le premier joueur turinois à réussir l’incroyable prouesse de signer 22 réalisations après seulement 23 journées de Serie A depuis l’illustre canonnier Gallois, John Charles, lors de l’exercice… 1957-1958 ! De quoi faire taire définitivement ses détracteurs qui pensaient que le quintuple Ballon d’Or serait sur le déclin.

l convient de noter également qu’avec désormais 43 buts inscrits en Serie A, Ronaldo s’impose désormais comme étant le meilleur buteur portugais de l’histoire du championnat italien. Il dépasse son illustre compatriote Manuel Rui Costa, auteur de 42 buts sous les couleurs de la Fiorentina et du Milan AC entre 1994 et 2006.

Cristiano has become the Portuguese all-time top scorers in Serie A: