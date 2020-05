La suite après cette publicité

Gonzalo Higuain a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Contrairement à Adrien Rabiot, le buteur argentin n’a pas vraiment été impliqué dans une polémique, et était en Argentine au chevet de sa mère malade. En Italie, on expliquait même qu’il ne reviendrait pas, et que la Juventus lui cherchait déjà un nouveau point de chute. Finalement, il est bel et bien rentré à Turin ces derniers jours, mais va devoir respecter une période de quarantaine avant de retrouver le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers.

Jusqu’ici, il s’était montré assez discret médiatiquement. Mais vendredi, il s’est exprimé en Argentine, où il a répondu aux rumeurs l’envoyant à River Plate pour TyC Sports. « River est un club qui m’a tout donné, c’est le club qui m’a laissé jouer au Real Madrid en m’achetant, mais pour l’instant je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir. Ma tête est ici à Turin », a-t-il expliqué, alors que son contrat expire en juin 2021.

Ces derniers jours, il a également été annoncé avec insistance du côté de la MLS, et de DC United, où joue son frère Federico. Une chose semble sûre cependant, la Juventus va devoir s’en séparer cet été sous peine de le voir filer gratuitement, et l’attaquant de 32 ans – auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres de Serie A – a de grandes chances de poursuivre sa carrière de l’autre côté de l’Atlantique.