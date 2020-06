La suite après cette publicité

Le mercato estival va être très étonnant cette année. On n’est pas du tout convaincu que de gros transferts auront vraiment lieu. Pourtant, cela n’empêchera pas les très gros clubs de faire des mouvements importants. On évoque une éventuelle arrivée de Timo Werner à Liverpool, Lautaro Martinez au Barça ou encore Eduardo Camavinga au Real Madrid. Il semble aussi que le Paris Saint-Germain va s’activer sur ce marché en négociant quelques joueurs avec la Lazio Rome

Mais ce n’est pas tout puisque depuis quelques années maintenant, on évoque un intérêt du club parisien pour l’international argentin de la Juventus, Paulo Dybala. Cet été, le club parisien serait encore venu aux nouvelles pour essayer de le récupérer et le joueur aurait recalé le club de la capitale selon Tuttosport. C’était déjà le cas la saison passée avec Manchester United, faisant donc échouer le deal et Romelu Lukaku a rejoint l’Inter Milan plutôt que la Juve.

La Juve a changé d’avis

Car Dyabala a une idée. Son but est de devenir une sorte d’emblème de la Vieille Dame comme a pu l’être un Alessandro Del Piero. Ce qui explique aussi ce refus du joueur pour rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est aussi le fait qu’il soit actuellement en train de négocier une prolongation de contrat avec la formation turinoise. Les négociations ont bien évidemment été ralenties par la crise liée au coronavirus, qui a beaucoup touché le joueur.

En outre, il existe une volonté commune de continuer l’aventure. Si pour Dybala, la question ne semble pas se poser, elle s’était posée du côté du club. Finalement, la Vieille Dame aime la fidélité du joueur et surtout il représente un très bon point au niveau marketing. Il est beaucoup aimé des jeunes générations et représente donc un excellent produit. En outre, la Vieille Dame estime beaucoup, comme susmentionné, sa fidélité, qui fait office d’exception dans le football moderne.