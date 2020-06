C’est un secret de polichinelle : le FC Barcelone et la Juventus sont sur le point de réaliser un échange Arthur Melo (23 ans) – Miralem Pjanic (30 ans), alors que la Vieille Dame devra verser 10 M€ aux Blaugranas dans cette affaire. Mundo Deportivo révélait un peu plus tôt ce samedi que le Bosnien pourrait passer sa visite médicale en Catalogne dès dimanche avant de parapher son bail avec le Barça. Le quotidien catalan va plus loin en cette fin de journée et assure que l’ancien Lynonnais ne se rendra finalement pas en Espagne.

MD explique qu’Arthur a en fait reçu le feu vert du club culé afin de s’envoler vers Turin, en Italie, pour y passer la traditionnelle visite médicale avec l’actuel leader de Serie A. Le milieu de terrain brésilien sera alors accompagné d’un docteur du FC Barcelone, qui s’occupera de faire passer la batterie de tests médicaux à Pjanic en vue de son futur transfert dans les rangs de la formation entraînée par Quique Setién. L’officialisation de cette opération devrait intervenir dimanche ou lundi.