Kaaris n’a pas encore réagi

Kaaris n’était visiblement pas le bienvenu. Présent dans le sud de la France, à Cannes, le rappeur a passé du temps à bord de son bateau sur le port de la ville. Accompagné de son équipe, Kaaris n’a cependant pas pu se détendre pendant longtemps. Le rival de Booba a vite dû s’éloigner lorsqu’un groupe de jeunes s’est approché pour l’insulter et le caillasser. Sur la vidéo de cette agression, d’abord diffusée sur Snaptchat, qui a fait le tour des réseaux sociaux, plusieurs personnes sur le quai lancent des projectiles vers bateau. “Eh ! Fils de p***. Caillassez moi ce ba**** de merde (…) Tu es à Cannes fils de p***. Eh ! Tu es chez nous mon pote”, lui lance le groupe avec virulence. “Voilà, c’est chez nous ici. Alors, Kaaris c’est un chaud ? Vous êtes chez nous ici. Il n’y a personne qui va faire la loi”, est-il ajouté à destination du rappeur.

La voiture qui appartient visiblement à Kaaris, restée sur le quai, a également été visée et endommagée par ce groupe. Dans la vidéo, le jeune Cannois n’hésite pas à montrer la plaque d’immatriculation. Pour l’heure, les raisons de cette violente confrontation ne sont pas connues. De son côté, Kaaris qui passait des vacances à la mer en famille n’a pas encore réagi à ces attaques. Ces derniers mois, l’opposition entre Kaaris et Booba a été plus silencieuse. En décembre dernier, les deux rappeurs ont été condamnés à 45 000 euros d’amende en intérêts civils suite à leur bagarre à l’aéroport d’Orly.

Kaaris et son équipe ont été caillassé et chassé du port de Cannes, la voiture du rappeur resté sur le quai a également été endommagé… — Rapmedia (@Rapmediadivers) June 28, 2020

Par Marie Merlet