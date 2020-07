Une histoire encore floue

L’agression de Kaaris à Cannes se dévoile davantage. En week-end en famille et entre amis, le rappeur a été violemment attaqué alors qu’il se trouvait à bord de son bateau. Comme l’ont dévoilé les vidéos de l’altercation, un groupe de jeunes s’est approché depuis le quai pour insulter et caillasser Kaaris en lançant des projectiles vers le bateau qui a pris la fuite. Tandis que la voiture du rappeur a également été endommagée par ce groupe, l’altercation serait partie d’un simple “refus de priorité” entre l’équipe du rappeur et un livreur de 38 ans, selon Nice-Matin. A leur sortie de leurs véhicules, des automobilistes se sont rapidement montrés violent et ont attiré l’attention de jeunes Cannois.

En reconnaissant Kaaris, ces jeunes ont décidé de se mêler à cette altercation, rapporte Nice-Matin. Reparti ensuite en direction du port, l’entourage du rappeur s’est alors fait poursuivre par ce groupe prêt à en découdre. Alors que le livreur blessé, a déposé plainte, l’implication de Kaaris dans cette histoire reste floue. L’avocat du rappeur a démenti auprès du Parisien : “Mon client n’a participé à aucune rixe et n’a donc porté de coups sur personne. Cette histoire n’a aucun fondement et vise simplement à instrumentaliser la justice pour demander des dommages et intérêts”. De son côté, un proche de Kaaris a donné sa version des faits sur Snapchat. L’homme assure qu’”une baffe” a été donnée au conducteur du deux-roues qui aurait provoqué le rappeur et ses proches sur le port. Il indique ensuite que Kaaris n’était pas présent sur le bateau : “Il n’était même pas dessus, y avait que deux potes à nous et ils en ont fait tout un fromage. Ils ont fait les kékés, on dirait qu’ils ont réveillé Cannes. Ils ont fait du boucan plus qu’autre chose”. Suite à cette histoire, Kaaris pourrait toutefois être auditionné à Paris dans les prochains jours, selon Le Parisien.

Par Marie Merlet