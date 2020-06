Kadia Sall n’est plus à présenter aux Sénégalais. Cette belle dame a séduit les téléspectateurs à travers la série “Dérapages”.

Belle et ambitieuse, Kadia Sall est revenue dans cet extrait de l’interview accordée à Senego sur sa relation avec Khalima Dadji plus connu sous le pseudo de Marième Dial. Selon l’actrice de “Dérapages”, Khalima est sa sœur. “Elle m’appelle grande sœur. D’ailleurs, elle m’a appelée pour me parler du rôle Aby Diallo que j’interprète dans “Dérapages”, témoigne-t-elle.

Poursuivant, se prononçant sur les séries sénégalaises qu’elle regarde, Kadia Sall s’est arrêtée sur Maîtresse d’un homme marié. “Je regarde toutes les séries Pod et Marichou, Secrets de Famille et quand Evenprod sort une nouvelle production, j’ai envie de regarder. Quant à maîtresse, je félicite ma sœur Khalima car, je n’aurai jamais pu jouer son rôle…”, dit-elle avant de lancer un message fort sur les scènes obscènes dans les séries…”

