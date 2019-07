Kalidou Koulibaly : « C’est dommage car au niveau Fifa, j’aurais joué cette finale »

Kalidou Koulibaly est revenu sur la finale de la Coupe d’Afrique des Nations manquée face à l’Algérie, dans un entretien avec Républicain Lorrain. Le défenseur de Naples a exprimé ses regrets d’avoir raté l’occasion de disputer sa première finale de Can avec le Sénégal.

Son amertume concernant la finale de la CAN à laquelle il n’a pas participé et que le Sénégal a finalement perdue (1-0) au profit de l’Algérie, son nom qui va revenir dans les médias jusqu’à la fin du mercato, Kalidou Koulibaly a évoqué un vaste éventail de sujets dans un entretien accordé au Républicain Lorrain.

« C’est dommage car au niveau Fifa, j’aurais joué cette finale. Mais il faut l’accepter, c’est le destin qui devait s’écrire comme cela. Mon équipe et mes frères sénégalais ont fait un super match. C’est dommage d’avoir perdu cette finale, mais il faut être sportif. L’Algérie a réalisé une superbe compétition et méritait aussi de gagner. Le sort en a décidé ainsi », a confié Koulibaly lors de son passage à Saint-Dié-des-Vosges pour saluer ses proches mercredi soir.

Concernant son avenir, le défenseur le plus convoité d’Europe se dit « serein » au Napoli. « Je ne regarde pas tout ça, je ne lis pas non plus ce qui peut se dire (…) Je vis le moment présent, je ne prémédite rien. Les seules choses où je m’organise, en fait, c’est quand je suis sur le terrain », indique Koulibaly.

« Je suis tranquille, je verrai bien ce que l’avenir me réservera. Le football est un plaisir pour moi, il faut qu’il le reste (…)Je ne souhaite qu’une chose : donner des émotions aux gens comme ici ce soir, jouer le football que j’aime, le football de haut niveau, que ce soit à Naples ou autre part. Jusqu’à preuve du contraire, aujourd’hui c’est à Naples, je suis serein. J’aspire à passer mes vacances tranquillement », a encore estimé le rock Sénégalais.