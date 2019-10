À la question de savoir qui est son favori pour le Ballon d’Or, Kalidou Koulibaly n’a pas cherché midi à quatorze heures. “Sans surprise, Sadio Mané”, a-t-il répondu dans un entretien avec Buteur repris par Record.

Quid des raisons de son choix ? Le défenseur de Naples confesse : “Nous avons grandi ensemble et nous avons été coéquipiers à Metz, sans compter les années passées en sélection.”

Mais, au-delà de ces considérations subjectives, Koulibaly laisse entendre que les récentes performances sur le terrain de Mané, comme celles de Salah, Mahrez (nommés pour le Ballon d’Or) et Aubameyang, font qu’il mérite de remporter le trophée.

Cependant, le défenseur international reconnaît qu’il ne sera pas facile de voir un Africain succéder à George Weah (1995), jusque-là le seul footballeur du continent à avoir remporté le prestigieux trophée.

Et pour cause. “Il y a des considérations qui font que c’est assez compliqué pour les Africains nommés pour le final du Ballon d’Or 2019, Mané, Mahrez et Salah”, reconnaît Koulibaly.