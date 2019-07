Kalidou Koulibaly : «Si on me demandait 1 milliard fcfa, je suis prêt à le débourser pour jouer cette finale»

(CAIRE). Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly va manquer la grande finale du 19 juillet prochain au stade International du Caire. Koulibaly se voit désolé de manquer cette grande messe du football Africain, mais aimerait bien être de la partie.

Selon une source proche de lui, l’arrière central Sénégalais est prêt à faire des sacrifices pour jouer la finale de vendredi. « Si on me demandait deux millions d’euros (1 309 713 494 Fcfa), je suis prêt à débourser pour jouer cette finale », aurait déclaré le défenseur de Naples après le match contre la Tunisie. Une façon de montrer sa détermination et son engagement pour ce match final extrêmement important sous yeux.

Le rugueux arrière central a écopé d’un second carton jaune en cours de match suite à sa faute main qui a provoqué le penalty raté par Sassi. Après avoir déjà été averti lors du 1/8 de finale contre l’Ouganda, le Napolitain vient d’écoper d’un autre carton jaune synonyme de la suspension pour un match automatique.

Le joueur Sénégalais pièce maitresse et patron de la défense sénégalaise va sûrement manquer à ses coéquipiers vendredi prochain à l’occasion de la grande finale de la 32 édition de la coupe d’Afrique des Nations de football.

Cependant, les Sénégalais nourrissent de mince espoir pour voir leur défenseur participer à la finale contre l’Algérie car les autorités fédérales devraient déposer un recours pour l’annulation de ca carton écopé malencontreusement sur une faute anodine dans la surface de réparation. La Fédération Sénégalaise de football voudrait joindre la vidéo du match sur le dossier pour appuyer la thèse de la non volonté du joueur de commettre cette faute qui lui vaut aujourd’hui cette suspension.

Abdoul DIOP, Envoyé Spécial au Caire