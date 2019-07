Kalidou Koulibaly sur leur accueil : “C’est du jamais vu; ça va rester gravé à jamais dans ma mémoire”

Kalidou Coulibaly est à la limite dépassé par les événements. L’accueil mémorable que leur a accordé les Sénégalais a été une surprise de taille pour lui et ses coéquipiers,rapporte SourceA. »On ne s’y attendait vraiment pas, on savait qu’il allait avoir du monde à l’aéroport, mais quand on a fait le tour de Dakar en bus, c’était vraiment exceptionnel. C’est du jamais vu d’après ce qu’on m’a dit, ça va rester gravé à jamais dans ma mémoire. C’est très difficile, j’étais énervé, je pense que si je jouais le match, j’avais envie d’aider mes coéquipiers, j’avais envoie de leur donner un coup de main, mais voilà je savais aussi qu’ils allaient faire du mieux possible.

Ils ont fait un super match, c’est dommage qu’ils n’ont pas pu marquer ce but qui nous aurait permis d’égaliser, mais moi, je ne peux qu’être fier d’eux, parce qu’ils ont fait une superbe finale, où ils ont mis l’Algérie en difficulté… ».

