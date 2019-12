Kals s’est déchargé sur les rappeurs qui s’insultent. Selon l’animateur de la Rfm, la jeune génération du mouvement hip hop dépasse les bornes.

Depuis un bon moment, les clashs répétés des rappeurs affolent la toile. A travers des singles, Dip, One Lyrical, Ngaaka Blindé et Omzo Dollar se tirent dessus de la manière la plus violente dans les lyrics.

Kals dénonce les injures contenues dans les morceaux de ces quatre rappeurs. « Je crois que c’est une affaire d’impolitesse. Personnellement, je ne vais jamais mettre ces morceaux dans mon émission… », peste-t-il.

