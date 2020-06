Kanye West a proposé de payer intégralement les frais de scolarité de Gianna Floyd, la fille de George Floyd, qui a été tuée lundi dernier par quatre policiers de Minneapolis.

Gianna Floyd a six (6) ans et a récemment été vue sur les épaules de son oncle en disant : “Papa a changé le monde”. Sa mère a déclaré qu’elle avait dit à Gianna que son père était mort parce qu’il ne pouvait plus respirer.

