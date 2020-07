une personne “capricieuse et lunatique”

Ce n’est plus un secret pour personne, Kanye West a parfois un ego assez surdimensionné. Et pourtant, il n’hésite pas à faire de belles actions notamment suite à la mort de George Floyd. En effet, le rappeur et désormais créateur de mode a décidé de financer l’intégralité des études de la fille de George Floyd, Gianna . Sa mère avait livré un discours particulièrement émouvant lors d’une conférence de presse à Minneapolis, le 2 juin dernier : “Je veux que tout le monde sache ce que ces officiers de police m’ont pris. Gianna n’a plus de père. Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme… Il ne lui fera jamais remonter l’allée jusqu’à l’autel”. Touché par ce discours, le mari de Kim Kardashian avait alors déclaré qu’il faisait un don de 2 millions de dollars pour les études de la jeune fille. Un geste qui avait été largement applaudi sur les réseaux sociaux.

Mais ce jeudi 2 juillet, ce n’est pas la générosité du rappeur désormais milliardaire qui fait parler, mais son côté capricieux. Un de ses anciens gardes du corps vient de se confier sur l’attitude de Kanye West parfois déplacée. Il révèle au média américain Page Six avoir été licencié pour avoir adressé la parole à sa femme, Kim Kardashian. Mais ce n’est pas tout, Steve Stanulis va plus loin en qualifiant le rappeur comme était une personne “capricieuse et lunatique”.

Les avocats de Kanye West ont décidé de se saisir de l’affaire, réclamant à l’ancien garde du corps la modique somme de 10 millions de dollars pour avoir brisé un accord de confidentialité. Accord qu’il n’aurait jamais signé, allant même plus loin dans ses propos : “Ce n’est que la continuité du harcèlement que j’ai subi ! (…) Je ne laisserai pas Kanye West et son épouse (…) jouer avec moi juste parce qu’ils sont riches et célèbres. Je ne me laisserai pas intimider par ces deux égoïstes !”

Par J.F.