Une histoire de vol atypique s’est produite hier dans la commune de Thiaré (Kaolack). D’après le maire de la commune qui s’est confié à l’émission Teuss sur Zik Fm, la victime était un multirécidiviste. L’homme était souvent armé et venait dans cette localité puis emportait tout le bétail. Et c’est dans la nuit du samedi au dimanche que le voleur est revenu tard la nuit, armé d’un pistolet. Voulant emporter le bétail, les populations sont sorties. Après quelques minutes de course-poursuite, le malfrat s’est réfugié sur un arbre. Mais comme un malheur ne vient jamais seul, il tombe et meurt. Et c’est après que les populations ont trouvé sous l’arbre le corps sans vie du voleur.