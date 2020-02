PUBLICITÉ

Mohamed Cissé L’enquête sur l’assassinat du jeune Américain Mohamed Cissé à Kahone dans la région de Kaolack continue de plus belle. Deux semaines après l’arrestation et la mise sous mandat de dépôt de deux suspects, les éléments de la Brigade de recherches de Dakar qui étaient venus en appoint aux éléments de la Brigade de gendarmerie de Kaolack avaient pliés bagages, après 11 jours d’investigation qui a abouti à l’arrestation de deux suspects. Deux semaines plus tard, les éléments du Capitaine Touré, en mission à Kedougou pour l’affaire des munitions volés à la Douane sénégalaise, ont débarqué à Kaolack hier pour suivre de nouvelles pistes. Même si les enquêteurs ne laissent rien filtré, nos sources indiquent qu’un troisième individu cité dans l’affaire est sur le viseur des enquêteurs qui ont commencé la traque, nous renseigne l’Observateur.