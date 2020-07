l’affaire est relancée

Cela fait plusieurs années maintenant que l’affaire de la sextape rythme la vie de nombreux joueurs de football. L’histoire éclate en 2015 lorsqu’une vidéo intime mettant en scène Matthieu Valbuena se retrouve sur le point d’être diffusée. C’est alors qu’une sombre affaire de chantage se met en place. Karim Benzema martyrisé par son fils , son coéquipier au sein de l’équipe de France arrive à inciter l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais à payer les maîtres-chanteurs qui le menaçaient de diffuser ladite vidéo. Une enquête a été ouverte, quelques mois seulement avant l’Euro 2016. Évidemment, cette histoire a mis à mal l’équipe de France, qui n’a pas brillé durant cette compétition.

Soupçonné depuis plusieurs années maintenant d’avoir formellement incité son co-équipier à les payer, l’affaire n’est pas encore bouclée pour Karim Benzema qui soutient les hôpitaux de Paris. Il faut dire que cette histoire lui cause beaucoup de tort puisqu’il n’a pas été selectionné en équipe de France par Didier Deschamps depuis octobre 2015. Et cette nouvelle requête du parquet ne risque pas d’arranger les choses. Alors qu’il espère tant bien que mal d’être mis hors de cause dans cette sombre affaire, le parquet vient de demander, ce jeudi 2 juillet, qu’il soit entendu par la justice lors d’un procès pour “complicité de tentative de chantage”.

Karim Benzema n’est pas seul dans cette affaire puisqu’un procès a également été demandé pour quatre autres hommes gravitant dans le milieu du football. Le parquet a cependant requis un non-lieu pour le joueur Djibril Cissé, également mis en examen dans cette histoire.

Par J.F.