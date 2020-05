Ce samedi 16 mai, en deuxième partie de soirée, TF1 diffusera un numéro inédit du Grand Bêtisier à la maison. Une émission présentée par Karine Ferri, confinée en famille aux côtés de son mari Yoann Gourcuff. Une occasion pour l’animatrice de se confier sur son ressenti, et sa carrière.

Confinée, Karine Ferri a beaucoup réfléchi au sujet de sa carrière à la télévision. C’est au cours d’une interview ce 11 mai, qu’elle a dévoilé ses futures envies d’après confinement. Et parmi ses volontés, l’animatrice n’a pas manqué de glisser un appel visé à TF1, pour un futur rôle dans une de leurs séries à succès.

“C’est vrai que j’ai des envies de comédies. J’avais fait une apparition dans “Nos chers voisins”, j’avais adoré. J’aimerais renouveler ce genre d’expérience. J’y pense. Pouvoir redevenir comédienne me plairait énormément.” Mais à travers cette demande, aussi subtile soit-elle, Karine Ferri avoue sans retenue avoir déjà pensé à une série en particulier, Demain nous appartient. Une proposition qu’elle espère, et qu’elle accepterait donc avec « grand plaisir ». Même si ce ne sera plus une surprise du coup…

En dehors de cette volonté de changement de cap professionnel, Karine Ferri, qui fêtera son anniversaire de mariage avec Yoann Gourcuff le 8 juin prochain, est confinée chez elle, et s’estime heureuse d’avoir vécu un confinement confortable. « Le temps s’est arrêté. J’ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d’as. Et je n’ai pas vu les mois passer. C’était bien de se retrouver sans contraintes ». Un confinement dans un endroit agréable, en compagnie de son mari et de ses deux enfants Maël et Claudia, jonglant entre sieste, devoirs et cours de sport, c’est vrai qu’il y a pire !

