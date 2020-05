“Petite chienne”, “sale chienne”, “sale grosse p***”, “sale noire”… Ce sont les odieux messages qu’a reçu Karine Le Marchand, ces derniers jours, victime d’un véritable déferlement de haine depuis qu’elle s’est moquée du footballeur Franck Ribery. Pendant le confinement, l’animatrice de “l’Amour est dans le pré” a décidé qu’elle ne se laisserait pas atteindre, et qu’elle n’avait pas non plus l’intention de se laisser intimider.

“Heureusement que vous avez l’œil aiguisé”

C’est la raison pour laquelle ce 5 mai, elle a répondu du tac au tac à un commentaire malveillant, en plein live Instagram. Elle qui prenait l’antenne ce mardi soir pour donner des nouvelles du jeune Morgan, qu’elle aide à trouver l’amour, a relevé une méchante note furtive… Elle a ainsi lu à voix haute : “Ça se voit depuis longtemps que vous êtes une mauvaise personne”.

Ni une ni deux, il a eu droit à une réponse cinglante en direct. Karine Le Marchand lui a lancé, très ironique : “Heureusement que vous avez l’œil aiguisé, on ne vous la fait pas !” Une façon de dire à ses haters qu’elle ne se laissera pas déranger tandis qu’elle poursuit ses live love, qui lui permettent de rencontrer et de présenter des célibataires sérieux à la recherche de l’amour à sa communauté.

“Défendue par deux anciens candidats de l’Amour est dans le Pré”

Un exercice qu’elle connaît bien puisque depuis 2005, elle se charge des portraits d’agriculteurs dans la célèbre émission de dating de M6. C’est parce qu’elle réussit qu’il y a quelques jours, pour la soutenir deux anciens candidats de son émission avaient écrit un joli message à Karine Le Marchand, sur Instagram.

Pierre et Frédérique, qui s’aiment depuis 8 ans grâce à elle avaient pris sa défense. Ils avaient alors qualifié de ” légende urbaine” les rumeurs qui la disent “très antipathique, méprisante pour les agriculteurs et sans aucune humanité et engagement”.

F.A

