Grand amoureux des chiens, James Middleton, le frère de Kate Middleton, ne se fait pas prier pour donner des nouvelles de ses compagnons à quatre pattes. Il a d’ailleurs fait une grande annonce sur les réseaux sociaux.

James Middleton : sa tribu canine s’agrandit

La famille s’agrandit chez les Middleton.a partagé une nouvelle réjouissante sur les réseaux sociaux : la naissance de six petits chiots. Le Britannique de 33 ans, passionné de chiens, a fait part de son émotion depuis son compte Instagram.Aucun doute, James Middleton adore ses compagnons à poil. Il publie régulièrement des clichés de son golden retriever baptisé Mabel, de ses quatre épagneuls Ella, Zulu, Inka et Luna, et de la dernière arrivée, la petite Nala. Il va sans dire quene pouvait que ravir le frère de la duchesse de Cambridge : “Il y a une semaine, Luna a eu trois petits chiots à 5h du matin, mais nous avons dû nous rendre chez le vétérinaire pour une césarienne en urgence, et quatre autres chiots sont nés. Malheureusement, l’un d’eux n’a pas survécu, mais il y a six chiots en bonne santé tétant joyeusement”.

Fervent défenseur de la thérapie canine dans les hôpitaux et les écoles, l’homme d’affaires est convaincu que ces adorables chiots pourront faire le bonheur d’autres familles dans le pays : “Ils ont tous de belles maisons qui les attendent et je ferai don de l’argent de la vente des chiots à l’organisation PetsAsTherapy”, a expliqué le patron de Cake It Compagny dans son post.

Une bonne occasion de faire plaisir pour les premiers jours du déconfinement au Royaume-Uni. Avec le retour à la normale de l’autre côté de la Manche, James Middleton pourrait reprendre la préparation de son mariage avec Alizée Thevenet, qu’ils avaient dû suspendre en raison de la crise du coronavirus. Mais rien ne presse ! En attendant que la vie reprenne son cours, le cadet des Middleton peut satisfaire ses envies de prendre l’air avec les animaux, un hobby qu’il a en commun avec une certaine… Elisabeth II.