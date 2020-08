Ils ont été nombreux à s’alarmer et critiquer certaines scènes de la nouvelle série « Infidèles » diffusée ces derniers temps. Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel, a voulu monter au créneau pour mettre de l’ordre et fixer les règles et normes de diffusion en se basant sur les charges applicables aux titulaires d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais, notamment en ses articles 20, 21, 24, 25 et 26.

Vu la plainte du Collectif des plaignants contre les dérives audiovisuelles, le 6 août 2020, les nombreuses autres plaintes et protestations reçues de sénégalaises et de sénégalais contre la série « Infidèles ».

Après avoir également entendu les représentants du Collectif des plaignants contre les dérives audiovisuelles, l’éditeur et le producteur de la série « Infidèles », considérant que l’instruction du dossier par les services du monitoring du CNRA apporte la preuve que dans la série sont régulièrement notés, des propos, comportements et images jugés choquants, indécents, obscènes ou injurieux ;

Ainsi, conformément à sa mission de veiller au respect des dispositions de la loi 1102006-04 du 04 janvier 2006 et de celles du cahier des charges applicables aux télévisions privées, et après en avoir délibéré, en sa séance du 12 août 2020, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel ordonne ainsi à la Sen Tv « de ne plus diffuser des propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ainsi que des séquences et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses, de ne plus diffuser ou diffuser la série « Infidèles » avant 22h 30mn.

Le CNRA demande aussi d’extirper des bandes annonces de cette série les scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public mais surtout, d’insérer de manière visible et pendant toute la durée de la série, un pictogramme rond de couleur blanche avec l’incrustation de -16 en noir.

Le Conseil rappelle que le non-respect de la présente décision, outre l’interdiction définitive de toute diffusion ou rediffusion de la série, expose la SEN TV aux sanctions prévues par la loi no 200604 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA et par la loi no 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse.

La présente décision prend effet à compter de sa notification. Elle sera enregistrée, notifiée et publiée partout où besoin sera.

