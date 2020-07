En mars dernier, Katy Perry annonçait une bonne nouvelle à ses fans. La chanteuse de 35 ans est enceinte de son premier enfant. Le papa n’est autre que son fiancé, l’acteur Orlando Bloom. Si le comédien est déjà le père d’un garçon, fruit de ses amours passés avec le mannequin Miranda Kerr, le couple s’apprête ensemble à accueillir une petite fille. Mardi 30 juin, l’un des héros de la saga “Pirates des Caraïbes” s’est confié à Associated Press sur la grossesse de sa compagne. “Elle est super. C’est une force de la nature”, déclare le comédien qui révèle que la chanteuse a “un ventre géant”. “Cela est vraiment impressionnant, elle ne se plaint pas, elle se contente de tout. C’est assez impressionnant la façon dont elle se gère, la façon dont elle fonctionne comme d’habitude”, indique l’acteur du “Seigneur des anneaux”.

Il faut dire que Katy Perry mène sa première grossesse dans un contexte un peu particulier. La chanteuse était en tournée en Australie quand la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a éclaté. Rentrée en urgence à Los Angeles, elle est confinée chez elle depuis. Il y a quelques jours, l’interprète de “I Kiss a Girl” se confiait aussi sur sa grossesse tout en évoquant son couple avec Orlando Bloom. Invitée à la radio SiriusXM, Katy Perry révélait alors avoir pensé au suicide en 2017. A l’époque, elle s’était séparée d’Orlando Bloom tout en sortant un nouvel album “Witness”. “Je m’étais séparée de mon copain qui est devenu depuis le père de mon bébé. Et puis j’étais excitée de pouvoir voler à nouveau avec la sortie de mon prochain album. Mais les critiques ne m’ont pas fait planer donc je me suis juste crashée”, déclarait-elle notamment.

‘FORCE OF NATURE’: ‘Outpost’ star Orlando Bloom says he’s inspired by his pregnant fiancé @KatyPerry during her third trimester. pic.twitter.com/DrACJ1F4fy

— AP Entertainment (@APEntertainment) June 30, 2020