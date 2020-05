La maladie de Kawasaki est une maladie inflammatoire aiguë qui touche particulièrement les enfants de moins de 5 ans. De graves complications cardiaques sont possibles : cette pathologie nécessite généralement une hospitalisation. Doctissimo fait le point.

Cette maladie inflammatoire fébrile est présente dans le monde entier, mais elle a été beaucoup plus fréquente dans les populations asiatiques, et spécialement au Japon. En effet, la prévalence de la maladie chez les enfants de moins de 5 ans, qui sont le plus touchés, a été estimée à 8,1/100 000 au Royaume-Uni, à 17,1/100 000 aux États-Unis et à 112/100 000 au Japon.

La maladie de Kawasaki, qu’est-ce que c’est ?

C’est une vascularite systémique fébrile liée à un dysfonctionnement immunitaire. En l’absence de traitement, elle se complique d’anévrismes coronaires dans 25 à 30 % des cas. Elle est la cause la plus fréquente de cardiopathies acquises chez les enfants dans les pays industrialisés, et peut constituer un risque de cardiopathie ischémique de l’adulte.

Les manifestations précoces sont une myocardite aiguë avec insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, une endocardite et une péricardite. Des anévrismes des artères coronaires peuvent ensuite se former. Le tissu extravasculaire peut aussi s’inflammer, y compris les voies respiratoires supérieures, le pancréas, les voies biliaires, les reins, les muqueuses et les ganglions lymphatiques.

Les causes de la maladie de Kawasaki

La cause de ce syndrome adéno-cutanéo-muqueux est inconnue, bien que plusieurs pistes aient été avancées. L’épidémiologie et la présentation clinique suggèrent en effet une infection ou une réaction immunologique anormale à une infection chez un enfant génétiquement prédisposé.

Il existerait un terrain génétique prédisposant, ce qui expliquerait la fréquence de l’affection en Asie (Japon).

Quels sont les symptômes ?

Ce diagnostic est évoqué chez un enfant de moins de 5 ans devant une fièvre élevée qui persiste une ou deux semaines malgré les antipyrétiques et les antibiotiques, avec une altération de l’état général.

