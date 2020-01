P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), ont été arrêtés pour incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire et social. En clair, selon le journal L’As qui donne l’information dans sa livraison de ce jeudi, ils sont poursuivis pour prostitution masculine.

L’affaire a été évoquée, avant-hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les mis en cause ont été condamnés à 18 jours de prison ferme. Les policiers se sont fait passer pour des clientes pour une séance érotique dans un hôtel, pour un prix de 20 000 F la passe, afin de les arrêter.

seneweb

