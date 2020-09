Kawtef à Ross Bethio : Engr0ssée par son amant, la nouvelle mariée enterre vivant son nouveau né(Audio)

Mariée alors qu’elle traînait une grossesse, la jeune femme, démasquée par son mari, a quitté Louga pour se réfugier à Ross Béthio où elle accouchera et enterrera vivant, son nouveau-né. Elle a été arrêtée par la gendarmerie.



Jeune dame, domiciliée à Louga, au quartier Artillerie, B.F, la vingtaine, est en train de vivre, depuis vendredi dernier, les moments les plus difficiles de son existence. Elle est au cœur d’une pénible affaire d’infanticide qui risque de lui coûter de longs mois de privation de liberté. Ses ennuis judiciaires remontent à la nuit du jeudi au vendredi dernier. D’après des sources de L’Observateur, voulant éviter le regard désapprobateur de son entourage, elle est sujette à des poursuites judiciaires.

Donnée en mariage, alors qu’elle était engrossée par son petit ami, elle a essayé de dissimuler son état. Seulement, quelques jours après qu’elle a rejoint le domicile conjugal, son mari a vite remarqué sa métamorphose physique. Elle avait des rondeurs et refusait de s’alimenter. N’étant pas né de la dernière pluie, le malheureux époux lui a fait la remarque. Le bruit a commencé à courir dans la famille. Rasant les murs et épiée par le voisinage, la nouvelle mariée, très gênée, a décidé de quitter Louga, sa ville natale et s’est réfugiée à Ross Béthio (dans le département de Dagana) chez une parente. Après quelques semaines de séjour dans cette partie du Walo, sentant l’heure de la délivrance et ne pipant mot à ses hôtes, elle a accouché sans assistance. Les idées malsaines commencent à se basculer dans sa tête. Sans perdre de temps, elle a creusé un grand trou dans lequel elle a enseveli l’«encombrant nouveau-né». Après son vil acte, elle a regagné tranquillement sa chambre. Un crime n’étant jamais parfait, elle sera démasquée, le lendemain. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ross Béthio l’ont, dans un premier temps, conduite chez le médecin qui a diagnostiqué un accouchement récent. Interrogée, elle déclare : «Je n’étais pas enceinte, donc comment pourrai-je accoucher.» Tenaces, les hommes en bleu ont réussi à découvrir la vérité. Avisés, les éléments des sapeurs-pompiers de Richard-Toll ont effectué un transport à Ross Béthio. Sur place, les hommes de l’adjudant Goudiaby ont exhumé le corps sans vie du nouveau-né, acheminé à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll. Gardée à vue dans les locaux de la gendarmerie, la mise en cause a été entendue sur procès-verbal. Poursuivie pour infanticide, elle sera probablement déférée ce lundi, au parquet de Saint-Louis.

