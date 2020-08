By Astou Sall

Dans la nuit du vendredi au samedi, la police des Parcelles Assainies a fait une décente inopinée dans un appartement à la Cité Mixta, où avait lieu une fête d’anniversaire.

Les forces de l’ordre,qui ont débarqué vers 3 heures du matin, ont arrêté 6 personnes.

Dans leurs missions de sécurisation, les policiers ont procédé à l’arrestation de six jeunes fêtards (Alpha S, Th. Gomis, Ch. Fall, Ahmet.D., Th. Sidibé et Modou Nd) qui avaient loué un appartement à la Cité Mixta pour célébrer l’anniversaire d’un de leurs amis. Ils ont ensuite été acheminé au commissariat.

Durant cette descente, la police a également retrouvé du chanvre indien sur les lieux. Face aux limiers, toute la bande a décidé de ne pas souffler le nom du fournisseur, ni la provenance de la drogue. Au terme de l’audition, les enquêteurs les ont tous déférés au parquet.

Cet article Kawtef : Après l’histoire de la $£xtape, une autre affaire d’anniversaire choque à la Cité Mixta est apparu en premier sur Sunubuzz.