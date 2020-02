Voilà j’attendais mon bus et je la voyais déjà qui passait plusieurs fois devant moi en roulant du cul, on rentre dans le bus, je passe devant et je vais m’asseoir à une place au hasard dans le fond, elle s’assied juste à côté.

Jusqu’alors rien de spécial, sauf qu’elle voulait ouvrir la fenêtre parce qu’elle avait chaud, de telle manière que j’avais un gros plan sur son string noir. :hap:

Voyant qu’elle galérait, j’ai offert mes services en essayant de débloquer cette foutue fenêtre et à ce moment là elle a eu la main baladeuse qui effleurait mon membre. :hap: Bon en fait la fenêtre était bloquée donc ça servait à que dalle, elle m’a remercié quand même.

Enfin, à un moment elle a fait tomber ses clefs, mais au lieu de les ramasser correctement elle s’est mis devant moi et s’est baissée pour les prendre, avec le boule de déesse qu’elle avait c’en était indécent.

Je voulais lui laisser mon numéro discretos en partant mais fuck, j’avais pas de stylo, j’étais dégoûté. :rire:

Ça vous ai déjà arrivé ce genre de trucs dans le bus avec de parfaites inconnues ?