Kawtef du soir: “sama papa djitle chaque gouddi day teud ak man limouy def ak”

Selon l’entrepreneur américain Mark Hughes, il y a six leviers (des « boutons », qu’on peut « pousser », selon ses termes) à employer pour susciter un buzz5,6 :

le tabou : faire parler de quelque chose dont personne n’ose parler ouvertement (par exemple la sexualité) ;

l’insolite : par exemple créer un site de rencontres en ligne pour les obèses ;

le scandale : avancer une idée choquante tout en restant dans la limite du « moral » étant entendu que le point de vue moral est extensible et dépend de la culture du public ciblé ;

l’hilarité : par exemple faire appel à l’humour de répétition ;

l’admiration : la susciter en faisant quelque chose de remarquable ;

le secret : dire qu’on a envie de partager un secret au plus vite (le secret est valorisant pour le consommateur car celui-ci a le sentiment d’être mis dans la confidence).

Toujours selon Mark Hughes, ce n’est pas la taille du budget marketing qui va déterminer l’ampleur du buzz mais la capacité à utiliser intelligemment ces six leviers5,6.