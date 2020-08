in Sénégal

by

Kawtef-Grand-Yoff : Vi0ls répétitifs d’un maçon sur une mineure de 8 ans

A. Ndiaye, maçon de profession, est un véritable prédateur sexuel. Il a abusé à plusieurs reprises d’une fille mineure âgée seulement de 8 ans. Selon Libération qui vend la mèche dans sa parution de ce mercredi, les faits ont eu lieu à Grand-Yoff. Le mis en cause a été arrêté, inculpé puis placé sous mandat de dépôt, hier, pour viol sur mineure, pédophilie et détournement de mineure. Cet article Kawtef-Grand-Yoff : Vi0ls répétitifs d’un maçon sur une mineure de 8 ans est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Kawtef-Grand-Yoff : Vi0ls répétitifs d’un maçon sur une mineure de 8 ans was last modified: by