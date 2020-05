Le scandale de la sextape devenue virale ces dernières heures sur les réseaux sociaux indigne plus d’un.

Depuis deux jours, des vidéos montrant plusieurs jeunes filles et des garçons qui ont loué un appartement à la Cité Mixta et organisé une soirée privée défraient la chronique sur les réseaux sociaux. Le cerveau de cette affaire n’est autre qu’un jeune garçon d’à peine la vingtaine, nommé El Hadji Malick. A travers un direct sur Instagram, ce jeune qui a l’habitude de séjourner dans les hôtels les plus luxueux de Dakar affirme qu’il n’a aucun remord. Lui et ses acolytes ont d’ailleurs été arrêtés par la police.