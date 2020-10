Kawtef: Pawlish remet l’animatrice à sa place “dama gawa Danou wayé yaw téne yako raw gedj nga”

L’hypersexualité, aussi appelée « sexualité compulsive », est un comportement sexuel humain qui se traduit par une recherche continue et persistante du plaisir sexuel.

Pour les hommes, l’hypersexualité est aussi appelée satyriasis (de « satyres », créatures de la mythologie grecque). Pour les femmes, l’hypersexualité est parfois appelée nymphomanie (composé de « nymphe », divinité féminine de la mythologie gréco-romaine souvent représentée sous les traits d’une jeune fille nue, et du mot grec mania (μανια) signifiant « folie »).

Le concept d’hypersexualité remplace au début du xxie siècle les anciens concepts de nymphomanie et de satyriasisme. À ces anciens concepts était associé un trouble psychologique caractérisé par une obsession vis-à-vis du sexe entraînant une libido considérée comme trop active.

La limite à partir de laquelle on parle d’hypersexualité est sujette à débat, il est très difficile de définir un niveau « normal » de pulsions sexuelles. Certains se contentent d’un rapport sexuel épisodique, d’autres en ressentent le besoin quotidiennement, voire plus. Au début du xxie siècle, on s’accorde à parler d’hypersexualité lorsque le comportement sexuel implique des conséquences négatives sur le plan social.

L’hypersexualité, chez la femme, ne doit pas être confondue avec le syndrome d’excitation génitale persistante.