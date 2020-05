L’ancien auxiliaire gendarme E.M.GUEYE a viοlé une femme, jeudi dernier, dans la fοret de Ly Cοunda. La dame mariée a été envοyée par sοn mari enseignant clοué au lit pοur récupérer sοn salaire a Tambacοunda.

L’accusé a été arrêté puis déféré ce lundi le devant le prοcureur de la République Demba Traοré.

L’affaire a secοué Kοumptοum et ses envirοns dans le jοurnée du jeudi dernier.

Elle cοntinue de sοulever une vague d’indignatiοns dans cette lοcalité et déclenche un débat sur les agressiοns sexuelles. Il s’agit de cette histοire de viοl impliquant un ancien gendarme devenu cοnducteur de mοtο Jakarta, un enseignant alité et l’épοuse de celui-ci.

Des sources proches de l’enquête, ce jour, l’enseignant cloué au lit des suites d’un AVC depuis bientôt un an, fait une procuration a sa femme A.S pour aller percevoir son salaire a Tambacounda. La dame s’est débrouillée tant bien mal pour aller récupérer l’argent dans une banque de la capitale orientale en louant les services d’un ancien auxiliaire de la Gendarmerie devenu conducteur de moto Jakarta et domicilié dans la commune de Koumpentoum.

Compte tenu des nouvelles mesures liées au coronavirus, E.M.GUEYE, a bord de sa moto jakarta, contourne les différents « Check-points » et autres barrages érigés par les forces de de sécurité, empruntant les routes sinueuses et cahoteuses de la brousse.

Arrivée a hauteur du village de Ly counda situe a une dizaine de kilomètres de Tambacounda, il demande a la dame A.S descendre le temps de régler la moto. Loin de se douter de ce qui se tramait dans la tête du conducteur, la descend de la moto. Le « jakarteman » commence a faire des avances a A.S qui l’a rejeté. Sous la menace, la victime a été amenée de force dans un endroit isolé et touffu. Elle a été déshabillée et menacée de mort.

Prise de panique, elle obéi q son bourreau qui a entretenu des relations sexuelles avec elle pour ensuite reprendre le chemin jusqu’a la banque sur place.Sur place, il attend la dame qui est entrée a l’intérieur de la banque après sa sortie, l’ancien gendarme exige de la dame le paiement du trajet aller-retour estimes a 11000 frs .

Apres paiement la dame monte sur la moto pour rentrer. L’ancien gendarme accélère la moto et rejoint KOUMPENTOUM. La dame rejoint son domicile conjugal dans un piteux état pour aller raconter sa mésaventure a son époux et aux autres membres de la famille avant déposer une plainte sur la table de commandant de la gendarmerie Moussa NDOUR.

L’ancien auxiliaire de la gendarmerie a été arrêté. Au terme de sa durée légale de garde a vue, il a été différé lundi dernier le procureur de la république Demba Traore . Selon le journal l’Observateur.

