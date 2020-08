in Sénégal

Kawtef : Un vieux de 91 ans, Mbaye Ndiaye réclame ses terres à Thiaroye(Vidéo)

Les problèmes de terre sont toujours sources de polémique au Sénégal. En effet, un vieux de 91 ans, Mbaye Ndiaye réclame ses terres dont qu'il est propriétaires depuis des années mais habités par d'autres personnes. Les terrains dont, il fait allusion se trouve au Cité Sotrac, à Thiaroye, dans la banlieue Dakarois. Rendez moi mes terres "Quand j'achetais ses terrains, personne n'en voulait pas à ses terrains. J'ai resté longtemps sans m'y rendre et je suis retourné la bas j'ai trouvé des personnes habitaient les maisons. Je ne comprends pas", a déclaré Mbaye Ndiaye, dans une vidéo rendu publique, sur les réseau sociaux. Je suis légaliste Selon lui, il a un titre foncier en bonne due forme. C'est la raison pour laquelle, il courre depuis 11 ans derriere la DSCOS et les impots de domaines, pour enfin espérer au moins récupérer ces terrains. La saisine Sur cette affaire, il a informé d'avoir saisi le président de la République, le ministre de l'intérieur, le président de l'assemblée, les chefs religieux, entre autres, mais, en vain.

