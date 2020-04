Non contente d’avoir accuse la « awo » d’avoir maraboute leur mari,la « niarel » l’a battue en la mordant a l’epaule et au bras .La mise en cause a ete arretee et defferee au parquet de louga avant sa liberation provisoire.

Alors que les populations du departement de louga continuent d’epiloguer sur le comportement du jeune kh.G ,qui a eu le toupet de mordre un collecteur qui voulait couper son compteur d’eau ,une affaire quasi similaire a eclate au village de Darou Diop dans la commune de Coki. Cette fois-ci ,l’histoire de coups et de blessures volontaires(cbv) met prises deux coepouses .Ces deux femmes partagent la meme maison et entretenait une relation confictuelle .Elles ont franchi jeudi la ligne rouge ,en se livrant a une bagarre sanglante qui a atteri sur la table du procureur de la republique pres du tribunal de grande instance de Louga.Le jour des faits ,la « awo »,F.Fall,qui faisait le linge a l’arriere-cour de la maison familiale,s’est subitement arretee lors qu’elle entendu sa coepouse F Fall Toure, parler avec son propre fils. »Je vais te blinder que personne te puisse faire du mal.Je ne veux pas qu’on te maraboute comme ton pere, a hurle la « niarel ».Des qu’elle termine sa phrase, sa coepouse, F.fall, devinant qu’elle faisait allusion a elle, est sortie pour contre attaquer : »je suis une femme tres propre je m’occupe bien de mon mari c’est pourquoi je suis preferee. Cette chance n’est pas donnee a toute femmes…. »Naturellement, son interlocutrice a riposte en maintenant ses accusations.Du coup, les choses ont degenere et les deux dames en viennent aux mains.Elles seront separes par le voisinage.

Seulement, c’etait sans compter avec la forte determination de la « niarel »,laquelle est plus que jamais decidee a corriger sa protagoniste.Ruminant sa colere contre elle qui a eu le toupet de lui chiper son mari,elle a attendu deux jours pour mettre en execution son plan.Le jeudi dernier profitant du calme plat qui regnait dans le domicile conjugal la « niarel » a surpris la « awo » pour l’attaquer.Au cours de la baguarre elle la mord atrocement a l’epaule et a la main gauche.La victimes salut l’intervention rapide des bonnes volontes, qui ont tire F.Fall des griffes de sa coepouses. Saignant abondament,la blessee s’est rendu a l’hopital pour des soins.Un ceritficat medical attestant une incapacite temporaire de travail du 21 jours lui a ete delivre.Elle a verse le document dans la lettre plainte qu’elle a deposee a la brigade de gendarmerie de Coki. Convoquee,F.Fall Toure a ete arretee et defferee au parquet de Louga. Tres chanceuse,elle a beneficie d’une liberte provisoire apres son face a face avec le parquet.

