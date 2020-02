Décidément, il y a des personnes qui n’ont peur de rien! Comment comprendre, au vu de tous les remous causés actuellement par deux histoires de pédophilie et homosexualité incriminant Olivier Brice Sylvain et Oustaz Gueye de Ouakam, qu’ un autre scandale du genre éclabousse Thiaroye Sur mer. Un plombier, T. F., alias Pape Fall, a été surpris sur un élève de 10 ans en classe de CE1 à l’école 7 de Pikine. Il a été arrêté et déféré au parquet, hier, pour acte contre nature, tentative de viol sur mineur et pédophilie. D’après Les Échos, les faits remontent à avant-hier.

Le plombier gay a piégé l’élève avant de l’entraîner dans un dépôt de matériels industriels, le déculotte et tente de le sodomiser. Mais, il sera surpris par le propriétaire du dépôt qui pousse des cris à tout rompre. Le détraqué tente de se sauver, mais il sera très vite rattrapé à l’issue d’une folle course poursuite par la population.