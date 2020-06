La plateforme digitale des contes, des jeux et des jouets traditionnels pour la petite enfance a été lancée ce mardi. Ce projet est initié et mis en œuvre par l’agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, coiffée et appuyée par le ministère de la femme, de la famille, du genre et la protection de l’enfant.

Cette plateforme a pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation préscolaire avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication appliquées à l’éducation, dans le respect des réalités sociales.

D’où la valorisation du patrimoine culturel.

Sur 5 applications de jeux installées sur la plateforme, 3 sont déjà programmés. Il s’agit notamment des jeux traditionnels, le conte “léébone lépone”, le ” Cax” ou devinette et le cache-cache appelé “Tangana-sedena”.

En se sens, 200 salles multimédias sont installées dans les structures de prise en charge de la petite enfance dans les 14 régions du pays, accompagné d’équipements adéquats pour un meilleur usage de l’apprentissage des tout-petits.

La réalisation de cette plateforme digitale fait suite au Hackathon pour la petite enfance organisé en prélude du forum sur la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits en décembre 2019.