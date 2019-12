La Douane a procédé à l’arrestation de 7 individus de nationalité étrangère à Kédougou. Ce, pour « pour importation en contrebande de machines, utilisation frauduleuse d’engins mécaniques et exploitation clandestine de minerais », a annoncé le Bureau des relations publiques et de la communication de la Douane.

Ces arrestations précisent la douane, ont eu lieu « en fin de semaine dernière » dans le site d’exploitation dénommé Sekola. Selon la même source, les 7 prévenus ont été déférés et l’enquête « suit son cours en relation avec le parquet de Kédougou et les services habilités à évaluer le préjudice environnemental et minier« .

Clandestinité

Selon le communiqué, ces individus avaient aménagé un site d’orpaillage clandestin sur la berge de la Falémé à hauteur du village de Guémédié, dans le département de Saraya (Kédougou), « dans un triangle non loin des frontières avec la Guinée et le Mali (…) ».

L’opération organisée entre le jeudi 19 décembre et le vendredi 20 décembre, a permis de mettre la main sur du matériel composé notamment d’une pelleteuse excavatrice et de 18 dragues servant à l’exploitation d’or.

Patrimoine national

« Cette activité illégale d’exploitation de minerais constitue une atteinte grave au patrimoine national« , selon la Douane, ajoutant que les personnes interpellées font usage de « produits nocifs, ce qui constitue un réel danger pour l’environnement et les populations (…)«

