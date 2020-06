Face à la crise économique provoquée par la pandémie de Coronavirus, les autorités sénégalaises avaient lancé la distribution d’une aide alimentaire d’urgence aux plus démunis. Une distribution qui a suscité beaucoup de débats sur sa transparence. Mais dans la région de Kédougou « Il y a eu zéro contestation et on est à 100% ». C’est que nous a affirmé le chef de l’exécutif régional, M. Saer Ndao, qui revient ici, sur le processus qui a été mis en place et qui a donné des résultats satisfaisants.

Par ailleurs, le gouverneur de région est revenu sur la spécificité de la région où il fallait « non pas suivre les donateurs, surtout les sociétés minières, qui souhaitent souvent orienter leur aide dans les zones d’intervention, mais faire dans l’équité. » L’ autre particularité de la région, ce sont les sites d’orpaillage. À ce sujet, « il fallait une discrimination positive et il nous fallait surtout faire en sorte de négliger personne. Que vous soyez Sénégalais ou étranger on n’a pas fait de distinction. On a demandé aux gens de rester là où ils sont, c’était à nous de les aider », a dit M. Ndao…