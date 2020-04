Les faits se sont déroulés ce week-end du 18 et 19 Avril 2020, dans le département de Saraya (région de Kédougou), très exactement dans la commune de Médina Baffé, commune frontalière avec la République de Guinée.

En effet, des passagers d’un véhicule immatriculé au Sénégal, avaient réussi à contourner la frontière Sénégalo-Guinéenne et à entrer clandestinement au Sénégal.

Au nombre de 21, ils ont réussi à contourner tous les postes frontières, en empruntant des passages non autorisés. Ils ont tous été interpellées par les éléments de la police de l’air et des frontières à Kédougou. Après une enquête bien poussée, le chauffeur du véhicule a clairement indiqué aux policiers les chemins empruntés et la méthode utilisée qui lui a permis de contourner les postes de contrôle.

Ainsi, par mesure de sécurité, le Gouverneur de région, M. Saër Ndao, a instruit les autorités locales, à procéder à des tests.

Ce qui fut fait au poste de santé de Médina Baffé pour les besoins d’un contrôle de température.

Par la suite, et sur ordre du Gouverneur, tous les passagers du véhicule seront finalement reconduits à la frontière et remis aux gardes frontaliers Guinéens. Le véhicule a cependant été immobilisé et toutes ses pièces confisquées…





